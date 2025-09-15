タレントの島田秀平が、このほど大阪・関西万博・ＥＸＰＯホール「シャインハット」で行った「初耳怪談ＥＸＰＯ２０２５」についてコメントした。テレビ大阪は、大阪・関西万博・ＥＸＰＯホール「シャインハット」で行われた「初耳怪談ＥＸＰＯ２０２５」をチケットぴあのライブ動画配信サービス「ＰＩＡＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ」（１０月２１日まで）で公開中。２０２１年１０月からレギュラー放送が始まった「初耳怪談」