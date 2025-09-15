鹿児島市の県道の交差点で15日、車3台が絡む事故があり、あわせて3人が病院に運ばれました。 鹿児島中央警察署によりますと、15日午後0時半ごろ、鹿児島市坂元町の県道の交差点で、右折待ちをしていた乗用車に、交差点を直進してきた軽乗用車が衝突しました。 そして、その乗用車に、さらに別の軽乗用車が追突しました。 この事故で、乗用車を運転していた女性と助手席に乗っていた男性、そして、乗用車に追突した軽乗用車を