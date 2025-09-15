女優の蒼井優（40歳）が、9月14日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。母親になって以来、涙もろくなってしまい、朝ドラ「ブギウギ」で共演した趣里を見るだけで泣けてくると語った。番組の未公開トークが放送される中、蒼井優と上戸彩が出演した回で、蒼井が母親になってから「涙もろくなりました」と話し、「（産後）復帰作が朝ドラの『ブギウギ』だったんですけれど、（主演の）趣里ちゃんを見