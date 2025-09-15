9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」。大会アンバサダーを務める女優・今田美桜（28）が注目の的となっている。世界のトップアスリート約2000名が東京・国立競技場に集い、さまざまな種目で世界の頂点をかけて競い合う同大会。今大会は21日まで9日間にわたってTBSが生中継する。「もともとTBSは世界陸上をオリンピック、サッカーのワールドカップと並ぶ“三大スポーツイベント”と位置づけています。さらに、今大会は1991年以来