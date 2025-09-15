坂出市の五色台ビジターセンターで開かれた「親子deアウトドアチャレンジ」 香川県坂出市の五色台ビジターセンターで、小学生らが野外活動の検定会に挑戦しました。 15日午前に開かれた「親子deアウトドアチャレンジ」には、小学生や幼稚園児らとその保護者、約170人が参加しました。 児童らはマッチを使った火おこしやノコギリでの丸太切りなど、野外活動で必要なスキル、11種目の中から