男子プロゴルフツアーのＡＮＡオープン（１８〜２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ）の主催者推薦選考会が１５日、同会場で行われ、１５歳アマチュアの加藤金次郎（愛知・瀬戸市立水無瀬中３年）がトップ通過した。今月２２日に史上最年少の１５歳１３９日でプロ宣言し、２５日開幕のパナソニックオープン（大阪・泉ケ丘ＣＣ）でプロデビューする予定の新星。晴れ舞台を翌週に控える中、５アンダーの６７をマークして単独トップで