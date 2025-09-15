◆イースタン・リーグ西武３―２巨人（１５日・カーミニーク）巨人の代木大和投手が、イースタン・西武戦に先発。昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰後、２軍戦では最長となる５回を投げて５安打２失点（自責１）と試合をつくった。初回に２点の援護をもらったが、直後に２死から平沢に甘く入ったカーブを捉えられ右越えソロを被弾。３回は１死一、三塁で、捕