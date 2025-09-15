アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦（１６日）でＦＣソウル（韓国）と対戦する町田の黒田剛監督（５５）と主将のＤＦ昌子源（３２）は１５日、試合会場である町田ＧＩＯＮスタジアムで前日会見を行った。主将のＤＦ昌子源は「クラブにとっては初めてのＡＣＬですし、僕個人にとっても久々のアジアの舞台なので、すごい楽しみにしています。どの戦いでも一発目が大事になる。明日は必ず勝ちたい」と意気込ん