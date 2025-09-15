◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を引き落とし、２連勝。伯桜鵬に押し込まれたが、余裕を持って、左にかわりながらはたいた。昨年の九州場所で優勝しながら、今年の初場所で５勝１０敗と負け越し、その後３場所も勝ち越しがやっとと不安定な相撲が続いていた。だが前日の西前頭２枚目・阿炎（錣山）戦の快勝に続き、この日の勝利は本来の琴桜の相撲を取