■娘を迎えに行くと、涙の跡が残っていて…保育園のお迎え。私はいつもより少し早く園に向かった。仕事で疲れた顔を見せまいと、できるだけ笑顔を作って。けれど、玄関にいた優菜は私を見ても駆け寄ってこなかった。声をかけると、ようやくこちらを見た娘の目には、薄く涙の跡が残っていた。「どうしたの？」そう尋ねると、優菜はぽつりと、呟いた。「ママは……ずるくて、わるいの？」心臓を、ぐっと鷲掴みにされたような気がした