◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は小結・高安（田子ノ浦）を寄り切り、初日から２連勝を飾った。横綱・大の里（二所ノ関）も東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を突き落とし、２連勝スタート。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を突き落とし、２連勝とした。関脇・霧島（音羽山）は西前頭２枚目・阿炎（錣山）をすくい投げで下して２連勝。大関昇進を目指す