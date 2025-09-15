国際的な自転車のロードレースがパレスチナ支持のデモ隊にコースを占拠されて中止となりました。スペインの首都マドリードで14日、自転車レース「ブエルタ・ア・エスパーニャ」の最終日に、パレスチナを支持するデモ隊が集まり、設置されていた金属製の柵を倒してコースになだれ込みました。デモ隊はイスラエルのチームが参加することに抗議していて、警官隊が押し戻そうとしましたが、暴徒化した一部のデモ隊との衝突に発展したた