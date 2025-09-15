北海道にある雌阿寒岳で火山活動が活発になっているとして、気象庁は噴火警戒レベルを「レベル2」に引き上げました。【映像】火山活動が活発になっている雌阿寒岳気象庁によりますと、雌阿寒岳では11日から火山活動がやや活発になっていて、現地観測により、熱活動の活発化が確認されています。今後、ポンマチネシリ火口から約500mの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性があるとして「火口周辺規制」の噴火警戒レベル2に引き上げ