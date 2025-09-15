【台北共同】台湾総統府は15日までにまとめた2026年予算案で、日本の防衛省や東京都庁を同年8月に視察するための経費を計上した。日本の総合的な防災訓練を視察するほか「防衛強靱性分野の体系」を理解するのが目的としている。予算案によると、このほか視察先として計画しているのは、防衛大学校や防災科学技術研究所など。6日間の日程で5人を派遣するとしており、50万7千台湾元（約247万円）の予算を計上した。台湾の頼清