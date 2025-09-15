試合から一夜明け、スポーツ新聞を手にポーズをとる井上尚弥＝15日、横浜市ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトルマッチで、5度目の防衛に成功した王者の井上尚弥（大橋）が試合から一夜明けた15日、横浜市内の所属ジムで記者会見し「ひと安心。この試合に懸ける思いは強く、作戦通り勝てたのでほっとしている」と率直な心境を語った。難敵のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）をスピードで圧倒。普