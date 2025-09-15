15日午後4時40分ごろ、千葉・松戸市のマクドナルド常盤平駅店にマイクロバスが突っ込みました。マイクロバスには、運転手のほかに4人の乗客がいたということで、運転手1人がけがをしたということです。店内にいた店員によりますと、客から悲鳴が聞こえ、次の瞬間にバスが入り口のガラスを突き破っていたということです。