15日午後、東京・新宿区内の交差点で6人がケガをする交通事故がありました。東京消防庁などによりますと、15日午後4時ごろ、新宿区四谷三丁目の交差点で交通事故があったということです。6人がケガをして病院に搬送されたということです。詳しいケガの程度はわかっていませんが、6人全員、意識があるということです。警視庁などが、事故発生当時の状況などを詳しく調べています。