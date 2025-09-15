東京・お台場エリアに10月に多目的アリーナが誕生します。トヨタ自動車・豊田章男会長：この場所でいろんな感動・熱狂できるキャンパスが出来上がりました。「TOYOTA ARENA TOKYO」は約1万人の収容でプロバスケットボールチーム「アルバルク東京」の本拠地となるほか、「Official髭男dism」がこけら落としのライブを行う予定です。15日に行われた開業記念式典には東京都の小池知事や、トヨタ自動車の豊田会長などが出席しました。