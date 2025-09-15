お笑いコンビ、サバンナ八木真澄（51）が、14日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。麒麟川島明がブレークした理由に納得した。八木は吉本新喜劇座長のすっちーについて「すっちーストイックやん？昔から。『新喜劇に来る時に、2ステの間にご飯屋さんを決めてるやつはもうあかん』って」とインタビューで話していたことを紹介。川島も共感し「1回目のステージでもしかしたら反省すべきことが起こり得る、スベ