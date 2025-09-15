（台北中央社）最大野党・国民党が主催する青年プロジェクトの訪問団が14日までに経済産業省や東京都庁を訪問し、人工知能（AI）やエネルギー、コンテンツ産業、電子政府などについて意見交換した。台日の経済や都市ガバナンス政策についても深い対話や交流を行った。同党が14日の報道資料で明らかにした。訪問団の団長を務める同党の葛如鈞（かつじょきん）立法委員（国会議員）は、日本が先日、AI法に基づきAI戦略本部を設置した