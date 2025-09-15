¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÙÂè9ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¢£·ò¼£¤Î¡ÈÊ¸³ØÅª¹ðÇò¡É¤Ë¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¹¥¤­¤Ç¤¹¨¡¨¡¡£¤Ä¡ª¤¤¡ª¤Ë¡ª¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤¬·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤Ë¹ðÇò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î2¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼î¡¹¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Âè9ÏÃ¤Ç¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡ª´°Á´¤Ë°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼î¡¹¤¬¡Ö¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Î·ò¼£¤Î¸ÀÍÕ¤â