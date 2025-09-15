「中に人入ってる？」X上でそんな声が飛び交ったのは、4歳のポメラニアン・モカちゃんの写真。道の真ん中で堂々と直立するその姿は、まるでフィギュアかアクリルスタンド（アクスタ）。飼い主さんも思わず「アクスタにしたい」とポストするほどの完成度です。いやもう、犬のはずなのに背筋が人間よりもまっすぐなんですが……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この奇跡のショットが撮影されたのは朝の散歩中