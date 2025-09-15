現地９月14日に開催されたセリエA第３節で、ミランがボローニャと本拠地サン・シーロで対戦。今夏にレアル・マドリーから加入した40歳ルカ・モドリッチの移籍後初ゴールを守り切り、１−０で勝利してリーグ戦２連勝を飾った。この一戦では、F１ドライバーの角田裕毅がスタジアムに訪れていたようで、試合後に自身のインスタグラムを更新。サン・シーロのピッチ脇でリフティングを披露する写真などとともに、この日決勝ゴールを