9月14日、フジテレビ系で放送されたドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』。「ギャンブルをやめたくて〜また家族と暮らしたい〜前篇」と題し、東京・新宿にあるギャンブル依存症からの回復施設を舞台に、「再生の物語」を追う、なかなかハードな内容だった。Xには《当たり前だけど依存症ってだけで受け答えは普通だし、むしろ理路整然と自己分析して語ったり出来てるんだよなぁ。。。そんな人でも破滅させるギャンブル