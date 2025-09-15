「共同通信社杯競輪・Ｇ２」（１５日、福井）「浪花の仕事人」が栄冠を手にした。１１Ｒで決勝戦が行われ、南修二（４４）＝大阪・８８期・Ｓ１＝が近畿３番手回りから抜け出して１着。２００３年７月のデビューから２２年２カ月で、うれしいＧ２初優勝を飾り、賞金３０９０万円（副賞含む）を獲得。今年の賞金ランキングも７位に浮上し、ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５（１２月３０日・平塚）初出場へ前進した。先行した寺