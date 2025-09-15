タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。夫への衝撃のひと言を明かした。円満別居中の夫について「もうすぐ世界一周旅行に行くんですよ…今月の末かな」と明かし、「昨日一緒に食事してて。私、最低の妻やなあと思うんですけど…」と切り出した。「（夫に）“向こうで死なんといてね”って言ったの。心配して言ってくれてると思った夫が“そら大丈夫ですよ”と。“治安の悪いとこ行か