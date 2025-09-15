ジャッキー・チェンの主演最新作「ＴＨＥＳＨＡＤＯＷ’ＳＥＤＧＥ」が邦題「シャドウズ・エッジ」として、１２月に日本公開されることが決定した。中国では８月に公開され、興行収入ランキング１位を記録。多くの観客から「ここ十年で最高のアクション映画」と称された本作が、早くも日本に上陸することとなった。本作は、マカオが舞台。華やかな街の裏側では、正体不明のサイバー犯罪組織が暗躍していた。警察は成す術