トヨタ自動車の電気自動車「イーパレット」トヨタ自動車は15日、移動型店舗などに使う電気自動車（EV）「イーパレット」を発売したと発表した。2027年度をめどに、一定条件の下で無人運転が可能な「レベル4」技術の搭載を目指す。当面は運転手が乗り、操作の一部をシステムが担う。イベント会場での物品販売や、人の移動など幅広い活用を想定し、企業や自治体の購入を見込む。「トヨタアリーナ東京」開業記念式典で、豊田章男