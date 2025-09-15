オリックスは１５日、京セラドーム大阪でのソフトバンク戦で０―５で敗れ、今季のリーグ優勝の可能性が消滅した。残り１５試合を全勝しても、１位ソフトバンクまたは２位日本ハムのいずれかのチームを勝率で上回れなくなった。