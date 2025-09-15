令和ロマンの高比良くるまが１５日、都内で行われた杉咲花主演の映画「ミーツ・ザ・ワールド」（１０月２４日公開）完成披露試写会に登場した。リリースもマスコミ向けの資料も名前が「くるま（令和ロマン）」となっており、関係者に確認すると「今後はこの名前で活動とのことです」と説明。今後は活動名を「くるま」にするという。知らぬ間に改名（？）していた模様だが、イベントでは特に触れることもなくトークを続けた。