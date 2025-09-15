AI秋元康氏がまさかの“大金星”？をあげた。秋元康氏（67）とAIの秋元康氏が、AKB48の楽曲プロデュースで対決する日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」が15日、放送され、人気投票の結果、AI秋元康氏が手がけた「思い出スクロール」が勝利した。勝利楽曲のみがAKB48からデジタルリリースされるルールで、番組終了と同時に配信開始された。番組には秋元氏本人も出演し、親交深いヒロミ（60）やAKB