子どもから『怒らないで聞いてね』と言われたら、ドキッとしませんか？ 前置きを付けるということは、子ども自身も悪いことをしたのだと自覚しているんですよね。今回は筆者友人が小学生の息子さんに言われた寝る前の『告白』についてご紹介いたします。 小5の息子「眠れない」その理由を必死に伝える姿に母は思わず……！？ 息子の正直さに安堵しながらも、今回のドリンクのように子どもにとって影響が出やすいものが身