【モデルプレス＝2025/09/15】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が15日、自身のInstagramを更新。手作り弁当公開し、反響が寄せられている。【写真】誠子、彩り豊かな手作り弁当◆誠子、手作り弁当公開誠子は「きつねべんとう おあげさん甘辛く炊いたん」とつづり、大根スパイスからあげ、ピーマン塩昆布炒め、だし巻き玉子、国分寺の赤米と、3種のおかずとご飯を詰め込んだ弁当を披露した。この投稿に、ファンからは「美味しそ