投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【神改正】2026年から始まる神改正で新NISAが過去最強の投資制度へと進化！資産形成に絶対欠かせない理由を徹底解説します！」と題し、2026年から予定される新NISAの大幅改正を解き明かした。冒頭、鳥海氏は「珍しく改正という名の改悪がない。どれを見てもデメリットが見当たらない」と強調。金融庁の税制改正要望に基づく正式ルートであり、「ほぼこの方