麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、開幕。昨年第8位に沈んだEX風林火山の4選手が囲み取材に応じた。【写真】心機一転！風林火山ユニフォームの内川幸太郎がカッコいい！今年、風林火山新メンバーを選抜するオーディションによって劇的な「Mリーグ」入りを成し遂げた“シンデレラボーイ”永井孝典（こうすけ、最高位戦日本麻雀プロ協会）は、「緊張感を持って戦いますが、自分の麻雀を打てるように頑張りま