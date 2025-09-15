女優の杉咲花が１５日、都内で行われた主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督、２４日全国公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。新宿・歌舞伎町を舞台に、二次元オタクの主人公・三ツ橋由嘉里（杉咲）が新たな世界と出会う姿を描いた作品。作家・金原ひとみ氏の同名小説が原作で、同氏の作品の映画化は第１３０回芥川賞を受賞したデビュー作「蛇にピアス」以来１７年ぶりになる。杉咲は今作の魅力について「今