◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）を寄り切って初日から２連勝とした。過去３勝１０敗と苦手の相手を下し、好スタート。右四つの下手投げから、相手の上手を切り、もろ差しとして、出て行った。前日は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）の引きに前のめりになりながらも残し、土俵際の渡し込みで勝利し、「勝ってよかった。（体の反応は）いいと思う」と振り返っ