◆パ・リーグ日本ハム１２―５西武（１５日・エスコン）西武・西川愛也外野手がプロ８年目で初めて２ケタ本塁打に到達した。「１番・中堅」で先発出場。９点を追う９回、無死一塁で杉浦の直球を捉えた打球は一直線に伸び、右翼スタンド中段に突き刺さった。今季１０号２ラン。「ビハインドでも関係なく、いつもと変わらず打席に入って集中して打つことができた」。この１本でチームではネビンに続く２人目の２ケタ本塁打に