15日は「敬老の日」。長野県内最高齢は青木村に暮らす112歳の女性です。長生きの秘けつとは…。青木村の宮澤たけ子さん112歳。1913（大正2）年生まれ、県内最高齢です。敬老の日の15日、北村政夫村長が自宅を訪ね長寿を祝いました。北村政夫村長「今後ともお体をいたわり、末永いお幸せをお祈り申し上げます」宮澤さんは娘の十三子さんと暮らしています。100歳ごろまでは元気に動き、畑仕事もしていました。手先が器用で着物や洋服