◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日東京・両国国技館）大相撲秋場所は15日、東京・両国国技館で2日目の取組が行われた。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は過去3勝10敗と大きく負け越している“難敵”東小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を落ち着いて寄り切り、2連勝を飾った。横綱初優勝を狙う大の里が、東前頭筆頭・玉鷲を突き落として星を2つに伸ばした。先場所で金星を許した因縁の相手に対し、のど輪を外して冷静に体勢を