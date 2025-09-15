人気アニメの聖地でトラブルも起きている神奈川・鎌倉市の踏切ですが、市が対策に乗り出しました。はたして効果はあったのでしょうか、現地を取材しました。この3連休「イット！」が取材したのは、神奈川・鎌倉市にあるアニメ「スラムダンク」の聖地となっている場所です。鎌倉の海と踏切の風景を写真に収めようと、連日、多くの人が集まっています。8月に「イット！」が取材をした時には、観光客が踏切内にとどまっての危険な撮影