15日午後、東京・新宿区内の交差点で複数人がケガをする交通事故がありました。東京消防庁などによりますと、15日午後4時ごろ、新宿区四谷三丁目の交差点で交通事故があったということです。複数人がケガをして病院に搬送されたということですが、詳しいケガの程度などはわかっていません。警視庁などが、事故発生当時の状況などを詳しく調べています。