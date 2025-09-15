蒸留技術を取り入れた新たなラテ「ブルームラテ」下北沢駅から徒歩約5分、活気あふれる駅前と落ち着いた住宅街の間にある「Et -THE CULTURAL COFFEEHOUSE-（以降略称「Et」）」。シモキタ雨庭広場という公園に面した2階建てのカフェです。朝8時からのオープンでメニューはオールタイム変わらず朝活にもぴったりなんです♪「Et」がラテン語で「〜と」という意味を持つように、自然由来の素材をつなぎ合わせたメニューがたくさん。そ