アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦（１６日）でＦＣソウル（韓国）と対戦する町田の黒田剛監督（５５）と主将のＤＦ昌子源（３２）は１５日、試合会場である町田ＧＩＯＮスタジアムで前日会見を行った。黒田剛監督は「このＡＣＬという名誉の大会に参加できることをうれしく思う。ファン・サポーターが待ちに待った戦い。まずは初戦、地に足をつけて今までやってきた町田らしいサッカーを展開できるように