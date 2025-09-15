◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラドーム大阪）オリックスが２年連続でリーグ優勝を逃した。今季１２８試合目。この日は１７度目の完封負けを喫し、首位・ソフトバンクには２年連続で８連敗となった。一昨年まで３連覇を果たした中嶋前監督からバトンを受け、就任１年目の岸田護監督は「そこは全員が悔しいと思っているんですけどね…」と厳しい表情。「もう一個一個、勝つしかないので」と言葉をつ