各地で猛暑日となるなど厳しい残暑となった「敬老の日」。ある調査では、高齢者は熱中症対策への意識は高いのに「十分に水を飲んでいない」という結果に。高齢者を守るためにできることとは？孫「いつも東京に遊びに来てくれてありがとう」祖父「楽しいです、年に3回ぐらい来たい」きょうは「敬老の日」。東京・巣鴨では、孫など家族と過ごす高齢者の姿が多くみられました。ただ、東京都心では30.5℃を観測し、今年82日目の「真夏