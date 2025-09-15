◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を突き落とし、２連勝とした。先場所は思わぬ金星を配給したが、同じ相手に連敗はしなかった。玉鷲の右のど輪に後退したが、右でまわしをつかみ、左に動きながら、はたいた。前日は、いま最も勢いのある新小結・安青錦（安治川）を問題にしなかった。もろ手突きで圧力をかけ、右を差し、体を預けた。「前面にしっかりと出て