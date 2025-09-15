韓国警察に出頭し、取材に答える大手芸能事務所「HYBE（ハイブ）」の創業者、房時赫氏（中央）＝15日、ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国警察は15日、人気男性グループBTSを擁する大手芸能事務所「HYBE（ハイブ）」の創業者、房時赫氏を出頭させ、資本市場法違反（詐欺的不正取引）の疑いで取り調べた。房氏は出頭時、報道陣に「ご心配をおかけして申し訳ない。捜査には誠実に臨む」と述べた。韓国メディアによると、房