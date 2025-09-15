ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチで、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ちした統一王者の井上尚弥（３２）（大橋）が試合から一夜明けた１５日、横浜市内で記者会見し、「とりあえず一安心。この試合にかける思いは非常に強かったので、作戦通りにしっかり勝つことができて本当にホッとしている」と心境を語った。ほとんど傷のない顔で現れた井上尚。「肉体的なダメージはほぼゼロ