15日午後、八代市の球磨川で男子中学生が川に流される事故が発生しました。警察と消防が探していますが、発見には至っていません。行方不明になっているのは、13歳の中学2年生の男子生徒です。警察と消防によりますと15日午後3時過ぎ、「友人が川で遊泳中に行方不明になった」と消防に通報がありました。生徒は球磨川沿いのキャンプ場「遥拝八の字広場」付近で友人らと川遊びをしていたとみられています。警察と消防が捜索していま